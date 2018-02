Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,01 proc. do 24 964,75 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,07 proc. do 7234,31 pkt. S&P 500 spadł o 0,58 proc. do 2716,26 pkt.

DJI najmocniej w dół ciągnęły notowania Walmart, które zniżkowały nawet 9,5 proc. To był najgorszy dzień na giełdzie dla tej spółki od października 2015 roku. Sieć marketów przedstawiła niższe od oczekiwań prognozy zysku na bieżący rok fiskalny (4,75-5 USD/akcja vs. 5,13 USD). Inwestorzy obawiają się, że Walmart może nie sprostać konkurencji ze strony głównego rywala w branży - Amazona.

Lekko zwyżkowały walory Home Depot. Sprzedaż sieci w IV kw. wzrosła o 7,5 proc. rdr, o 1 pkt proc. powyżej konsensusu.

W centrum uwagi rynku długu znajdują się w tym tygodniu protokoły z ostatnich posiedzeń Fed i EBC, które zostaną opublikowane w środę i czwartek.

"W tym tygodniu głównym wydarzeniem na rynkach będą minutes Fed i EBC. Spodziewamy się, że przekaz z FOMC będzie sprzyjał wzrostowi oczekiwań na nawet 4 podwyżki stóp w tym roku. W dyskusji EBC mogą natomiast pojawić się obawy związane z umocnieniem euro (gasząc oczekiwania na szybkie podwyżki stóp w strefie euro)" - ocenili we wtorkowym raporcie ekonomiści ING.(PAP)