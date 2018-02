Inwestorzy czekają w środę przede wszystkim na publikowany o 20.00 protokół ("minutki") z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Rentowność 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych jest na poziomach zbliżonych do najwyższych od 4 lat, ale inwestorzy przyzwyczaili się już do takiej sytuacji. Jednak "potop" sprzedaży papierów skarbowych w USA - w tym tygodniu Departament Skarbu USA zamierza uplasować 258 mld USD długu - może wpłynąć na dalszy wzrost rentowności obligacji, co może negatywnie odbić się na rynkach akcji.

W środę 10-letnie Treasuries są na poziomie 2,89 proc.

Kurs euro stabilny: 1,2326 USD.

Notowania ropy naftowej w dół - surowiec w USA traci 1,2 proc., podczas gdy wtorkową sesję zakończył zwyżką notowań i na najwyższym poziomie od 2 tygodni. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 61,08 USD, po zniżce o 77 centów.

Tymczasem na rynku są już wskaźniki PMI z Francji, słabsze od oczekiwań rynkowych.

PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 56,1 pkt. wobec 58,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane. Analitycy szacowali 58,0 pkt.

W sektorze usług PMI wyniósł zaś w lutym 57,9 pkt. wobec 59,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, a analitycy stawiali na 59,0 pkt.

Inwestorzy poznają o 9.30 PMI PMI dla sektora przetwórczego i usług w lutym w Niemczech, a o 10.00 w strefie euro.

Będą jeszcze też dane z brytyjskiego rynku pracy (10.30), a po południu - o 15.45 PMI w przemyśle i usługach w USA w lutym, a o 16.00 sprzedaż domów w USA na rynku wtórnym w styczniu.

W środę planowane są też wystąpienia przedstawicieli amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Harker o 15.00, Kashkari o 16.00).

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3418,67 -0,48 1,45 -6,31 DAX Niemcy 12433,00 -0,44 0,76 -7,45 FTSE 100 W.Brytania 7228,35 -0,25 0,20 -6,50 CAC 40 Francja 5261,55 -0,54 1,86 -4,79 IBEX 35 Hiszpania 9838,10 -0,58 1,57 -6,12 FTSE MIB Włochy 22529,78 -0,63 0,43 -5,13

(PAP Biznes)