DM BOŚ wznowił rekomendację 'kupuj' dla Tower Inv. z wyceną 112,7 zł



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Dom maklerski BOŚ wydał rekomendację "kupuj" dla Tower Investments z ceną docelową 112,7 zł, wynika z raportu datowanego na 13 lutego.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 43,5 zł. We wtorek wynosił 46,4 zł.

"Tower Investments wydaje się atrakcyjnie wyceniona: odpowiednio 5,2x i 3,7x P/E na 2018 i 2019. Nasza wycena DCF implikuje wartość 1 akcji spółki w wysokości 112,7 zł, co przekłada się na znaczący 159% potencjał wzrostu. W związku z powyższym powracamy do analizy inwestycyjnej Tower Investments i wydajemy długoterminową rekomendację fundamentalną 'kupuj' (poprzednio zawieszonej) i krótkoterminową rekomendację relatywną 'przeważaj', biorąc pod uwagę oczekiwaną dobrą dynamikę zysków" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)