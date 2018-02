DM BOŚ dodał Pekao, Ergis i Tower Investments do 'top picks'



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali akcje spółek: Pekao, Ergis i Tower Investments. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie: KGHM, BZ WBK, Idea Bank, Vindexus i JSW.

Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Alior, Asbis, Asseco BS, Asseco SEE, CD Projekt, Dino, Ergis, Eurotel, Famur, GTC, Lena Lighting, LSI Software, Mercator, Mercor, Neuca, OEX, Pekao, Play, PlayWay, Tower Investments, Vistula.

Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Azoty, CI Games, Comp, Erbud, Eurocash, ING BSK, PGE, PKN Orlen, Tauron.

"W ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG były wyższe o 4,9 pp – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 2% w porównaniu z 2,9-proc. spadkiem indeksu WIG" - czytamy w raporcie.

Od początku br. portfel brokera przyniósł dodatnią bezwzględną stopę zwrotu w wysokości 3,1% (wobec 1,2% spadku indeksu WIG), która okazała się wyższa o 4,3 pp względem poziomu referencyjnego. Licząc od momentu powstania (czyli od końca marca 2008 r.) bezwzględna stopa zwrotu wyniosła 9 042,6% (w porównaniu do wzrostu indeksu WIG o 31,2%), co oznacza, że w ciągu ostatnich 118 miesięcy jego portfel przekroczył poziom referencyjny o 9 011,4 pkt proc., podano także.

(ISBnews)