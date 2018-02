Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się objęcie przez Arkadiusza Grabarczyka funkcji wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), poinformowała Komisja. "Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Arkadiuszowi Garbarczykowi funkcji wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Banku Ochrony Środowiska SA – nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku" - czytamy w komunikacie.

Zarząd BondSpot wyznaczył 26 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowania na Catalyst 40 tys. obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Elemental Holding o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. "Dla obligacji określono również: dzień ostatniego notowania na 6 października 2021 roku oraz symbol/nazwę skróconą w systemie notowań ciągłych - EMT1021" - czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka podała, że środki pozyskane w ramach emisji obligacji zabezpieczą rozwój spółki.

Orange Polska nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku, podał operator. >>>>

Orange Polska przewiduje nakłady inwestycyjne w przedziale 2,0-2,2 mld zł w 2018 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>>

Orange Polska odnotowało 198 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1898 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orange Polska prognozuje stabilny skorygowany zysk EBITDA w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem (ok. 3 mld zł), podał operator. >>>>

Zarząd GPW postanowił określić czwartek, 22 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 18 tys. obligacji serii NS10 spółki Polnord o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło testy drona skonstruowanego przez startup BZB UAS, z którym PGNiG nawiązało współpracę w ramach akceleratora MIT Enterprise Forum Poland, poinformowała spółka. Mały autonomiczny samolot z głowicą optoelektroniczną ma posłużyć do tworzenia modeli przestrzennych terenu przeznaczonego do badań i późniejszych wierceń. >>>>

Orbis odnotował 232,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 207,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rada nadzorcza Rafako powołała Karola Sawickiego na nowego wiceprezesa, który zastąpi Krzysztofa Burka, poinformowała spółka. Karol Sawicki będzie odpowiedzialny za nadzór nad jednostkami biznesowymi. Spółka zapowiedziała również dokonanie zmian w strategii. >>>>

Polenergia odnotowała 3,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 37,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Prairie Mining Limited ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu, podała spółka. >>>>

Grupa Morele, należąca do portfolio spółek funduszy MCI Capital, zakończyła przejęcie drugiego pod względem wielkości internetowego sklepu sportowego w Polsce Sklep-Presto.pl, podała spółka. >>>>

Maxima Grupe przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Emperię Holding do 16 marca, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego. >>>>