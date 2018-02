Jak wynika z decyzji zamieszczonej na stronie internetowej świętokrzyskiego WIF, do inspektora wpłynęło podejrzenie "braku spełniania wymagań jakościowych produkty leczniczego" Pentaxim, o numerze serii POB 332V i dacie ważności: marzec 2019 r.

"Przyczyną zgłoszenia jest fakt, iż proszek nie połączył się z zawiesiną, wytworzył się czop zawieszony w rozpuszczalniku" - napisano.

Produkt został przekazany do badań do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego–Państwowego Zakładu Higieny. Według raportu "w wyniku przeprowadzonych działań wyjaśniających wytwórca wykluczył możliwość powstania wady jakościowej na etapie wytwarzania", co oznacza, że produkt ponownie został dopuszczony do obrotu.

Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

