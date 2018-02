Eurocash: Sieć sklepów z alkoholem Duży Ben otwiera się na franczyzę



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Duży Ben, stworzona przez Grupę Eurocash sieć sklepów z alkoholem nowego typu, otwiera się na franczyzę, poinformowała spółka. Pierwszy Duży Ben został otwarty w maju 2016 r. przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu. Obecnie sieć liczy 12 sklepów własnych w Wielkopolsce. Oferta współpracy skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących zarówno sklepy alkoholowe, jak i ogólnospożywcze z licencją na sprzedaż alkoholi.

"Zadaniem Grupy Eurocash, jako partnera niezależnego handlu w Polsce, jest tworzenie właścicielom małych i średnich sklepów detalicznych dodatkowych możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami. Dlatego inwestujemy w innowacyjne formaty detaliczne, takie właśnie jak Duży Ben. Przetestowaliśmy ten koncept i sprawdziliśmy najlepsze rozwiązania. Niezależne badania wskazują, że sprzedaż w placówkach Duży Ben jest średnio prawie 50% wyższa niż w innych sklepach alkoholowych, a w kategoriach wino czy whisky nawet kilkukrotnie wyższa. Jesteśmy gotowi oddać nasz koncept w ręce franczyzobiorców" - powiedział prezes Grupy Eurocash Luis Amaral, cytowany w komunikacie.

Duży Ben zapewnia wyposażenie sklepu, szyld oraz inne elementy wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej, system kasowy, a także pierwsze zatowarowanie na preferencyjnych warunkach. Zagwarantowane jest również wsparcie marketingowe, w tym cykliczne promocje, program lojalnościowy oraz nowoczesne narzędzia prowadzenia i kontroli biznesu, podano także.

"Nasi klienci mogą również liczyć na wsparcie operacyjne opiekuna sklepu. Przystępując do sieci Duży Ben, klient zyskuje wsparcie i siłę zakupową Grupy Eurocash, posiadającej 20 lat doświadczenia w rozwijaniu sieci franczyzowych. Nasze sklepy to nowoczesne i przyjazne placówki, w których chętnie robią zakupy również kobiety. Zapytaliśmy nasze klientki o opinię - wskazały między innymi, że czują się bezpiecznie w sklepie i jego okolicy, zwróciły ponadto uwagę na duże, przeszklone witryny, dobre doświetlenie oraz miłych i kompetentnych doradców" - wskazał menadżer ds. ekspansji sieci Duży Ben Piotr Kupczyk.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)