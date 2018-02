Prezes Miasto Jest Nasze Jan Mencwel na środowym briefingu prasowym pod gmachem Sejmu podkreślił, że stowarzyszenie już od wielu lat apeluje o wprowadzenie tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

"Mamy po prostu dość tego wodzenia nas za nos, że kiedyś wreszcie się skończy to, co obserwujemy w Warszawie, że skończy się wreszcie to, że można zwracać budynki, w których mieszkają lokatorzy" - podkreślił Mencwel.

Poinformował, że stowarzyszenie przygotowało własny projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Według niego nowelizacja ta może doprowadzić do tego, że "wreszcie skończymy z najgorszym skutkiem dzikiej reprywatyzacji, czyli ze zwracaniem budynków z lokatorami".

Jak dodał, stowarzyszenie uruchomiło też platformę dla wszystkich obywateli na stronie internetowej www.wyreczpatryka.pl , na którą każdy może wejść i pobrać proponowany przez stowarzyszenie projekt nowelizacji. "Każdy może zaapelować do polityków wszystkich opcji, wysłać list do posła wybranej przez siebie partii z prośbą, żeby wyręczył (wiceministra sprawiedliwości) Patryka Jakiego" - podkreślił.

Beata Siemieniako z Komitetu Obrony Praw Lokatorów podkreśliła, że w projekcie przede wszystkim chodzi o to, aby zupełnie zakazać zwrotów budynków, które należą do zasobu miejskiego. "Chodzi o zakaz zwracania budynków, w których mieszkają lokatorzy. Chodzi też o to, żeby podkreślić, że obowiązkiem gminy, celem publicznym jest zapewnianie mieszkań ogólnodostępnych, a nie pomniejszanie tego zasobu i zabieranie już tych resztek mieszkalnictwa komunalnego, które pozostały" - dodała.

"My proponujemy szybki, prosty sposób na to, żeby pomóc wreszcie lokatorom i żeby ta pomoc miała realny wymiar, a nie tylko wymiar obietnic i dawania jakiegoś poczucia godności. Godność to jest pewność mieszkania i wierzymy, że ta drobna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami to właśnie zapewni" - podkreśliła Siemieniako.

MJN liczy na to, że przez stronę www.wyreczpatryka.pl znajdzie się grupa posłów, która zainteresuje się projektem Stowarzyszenia i złoży go w Sejmie. "Liczymy na to, że powstanie taka grupa posłów, ponad podziałami ze wszystkich partii, żeby wszystkie siły polityczne w Polsce udowodniły, że są wiarygodne i że oburza ich to w takim samym stopniu jak oburza obywateli, że w Warszawie można oddawać budynki z lokatorami, którzy tam mieszkają" - dodał Mencwel.

Jan Popławski z MJN poinformował, że stowarzyszenie złożyło petycję do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jego zdaniem Sejm mógłby przyjąć proponowaną przez stowarzyszenie nowelizację ustawy już na najbliższym posiedzeniu Sejmu (zaplanowanym na 27-28 lutego - 1 marca) i "położyć kres temu, że będą zwracane budynki wraz z lokatorami, wraz z ludźmi". (PAP)

autor: Edyta Roś