Tytuł The World’s Most Ethical Company "to podkreślenie przywiązania firmy do uczciwości i priorytetowego traktowania etycznych praktyk biznesowych" - przypomniał PKN Orlen, informując w środę o wyróżnieniu. Spółka zwróciła uwagę, że Ethisphere Institute przyznaje tytuł tylko na rok i po tym okresie wyróżnione wcześniej podmioty mogą poddać się ponownej ocenie.

"Z satysfakcją przyjęliśmy ponowne wyróżnienie PKN Orlen prestiżowym tytułem The World’s Most Ethical Company. Dla koncernu to ważna nagroda, doceniająca starania, ale jednocześnie motywująca do dalszych wysiłków w tym zakresie" - powiedział członek zarządu płockiego koncernu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie spółki.

Zaznaczył, że "firmy strategiczne, takie jak PKN Orlen, są odpowiedzialne za tworzenie nowych standardów w biznesie oraz wyznaczanie kierunków w sposobach prowadzenia działalności". "Budowanie właściwych relacji ze wszystkimi interesariuszami, opartymi o wartości, wzmacnia zaufanie do firmy, a to z kolei wpływa na jej sukces" - dodał m.in. Leszczyński.

Jak podkreślił prezes Ethisphere Institute Timothy Erblich, podmioty, które w 2018 r. otrzymały tytuł The World’s Most Ethical Company "osiągnęły rekordowy poziom w zakresie zaangażowania i współpracy z interesariuszami i społecznościami".

"Mierzenie i poprawianie kultury, autentyczne przywództwo, dążenie do różnorodności i zobowiązanie do przejrzystości były dla badanych firm priorytetowe" - dodał Erblich. Zauważył przy tym, iż Ethisphere Institute z każdym rokiem obserwuje, jak zwiększa się "szeroko rozumiana odpowiedzialność najbardziej etycznych firm świata". "Po raz kolejny widzimy, że firmy działające w oparciu o jasno zdefiniowane zasady odnoszą sukces i podnoszą swoją wartość" – ocenił Erblich.

PKN Orlen przypomniał, że amerykański The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku.

"Misją Ethisphere Institute jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki korporacyjnej, aby pomóc organizacjom w ograniczeniu ryzyka i poprawie relacji z otoczeniem, inwestorami, partnerami biznesowymi, a także regulatorami rynku poprzez zapewnienie niezależnej weryfikacji etyki korporacyjnej" - poinformował płocki koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że kluczowym kryterium rankingu The World’s Most Ethical Company "jest umiejętność wdrożenia etyki w codziennej działalności firmy oraz wyznaczania standardów etycznego przywództwa". "Oceniający eksperci biorą pod uwagę m.in.: ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego czy rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności" - podkreśliła spółka.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, i jeden z największych w tym segmencie w Europie. Do grupy płockiego koncernu należą spółki w Niemczech, Czechach i na Litwie, a także w Kanadzie, gdzie zarządzają aktywami wydobywczymi.

W 2017 r. PKN Orlen znalazł się na opracowanej przez Thomson Reuters globalnej liście 100 wiodących firm energetycznych oraz wśród 25 czołowych przedsiębiorstw z sektora oil&gas - na liście znalazło się sto najwyżej ocenianych podmiotów spośród 1500 koncernów na całym świecie.(PAP)