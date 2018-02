Orange Polska spodziewa się rosnącej konkurencji w konwergencji w 2019 r.



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Orange Polska spodziewa się nasilonej konkurencji w segmencie konwergentym w 2019 roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Rozpoczęcia mocniejszej walki konkurencyjnej w konwergencji można spodziewać się szczególnie w 2019 r. Cyfrowy Polsat przejmuje Netia, zapewne właśnie z myślą o ofercie konwergentnej, T-mobile nie kryje swoich planów w tym względzie. Kiedy w tym segmencie będzie trzech dużych graczy, to nasilona konkurencja pojawi się samoistnie. My się tego nie boimy, ponieważ konwergencja to nasza strategia" - powiedział Fallacher podczas spotkania z dziennikarzami.

Oferta konwergentna integruje usługi stacjonarne, mobilne i dodatkowe w jednym pakiecie oferowanym klientom. Rok temu Orange Polska zainicjował ten segment ofertą Orange Love.

Orange podaje, że liczba jego klientów ofert konwergentnych wzrosła o 56,4% r/r do 1,3 mln na koniec ub.r., w tym 660 tys. klientów Orange Love. Fallacher w komentarzu do wyników za 2017 r. podkreślał, że konwergencja była jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do odwrócenia negatywnego trendu w segmencie stacjonarnego internetu.

Na koniec ubiegłego roku 50% klientów indywidualnych stacjonarnego internetu było klientami konwergentnymi (wobec 35% na koniec 2016 roku). Wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ofert konwergentnych wzrósł do 37% (wobec 24% na koniec 2016 roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, osiągnęła 4,17 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z czterech usług.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)