PKP PLK ogłosiły przetarg na przebudowę odc. linii Tunel-Sosnowiec za 42 mln zł



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg, o szacunkowej wartości ponad 42 mln zł, na przebudowę peronów i torów na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Wschodnia linii kolejowej Tunel - Bukowno - Sosnowiec Południowy, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

"Poprawa linii Tunel - Bukowno - Sosnowiec Południowy (nr 62) to jedno z zadań, które ułatwi m.in. przewóz towarów na Górnym Śląsku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację odcinka Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Zarządca infrastruktury wyremontuje ok. 8 km torów, obiekty inżynieryjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjną oraz infrastrukturę do obsługi podróżnych" - czytamy w komunikacie.

Dzięki modernizacji składy pasażerskie pojadą do 120 km/h, a towarowe - do 100 km/h (obecnie 70 km/h). Podniesienie prędkości w ruchu kolejowym zapewni wymiana torów oraz 14 rozjazdów, które zostaną wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania. Zostanie również przebudowana sieć trakcyjna. Prace przewidują także remont 4 obiektów inżynieryjnych, podano także.

"Podpisanie umowy na odcinek Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza Wschodnia planowane jest w lipcu 2018 r., a zakończenie wszystkich prac w IV kwartale 2019 r. W Krajowym Programie Kolejowym projekt 'Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel - Bukowno - Sosnowiec Płd.' szacowany jest łącznie na ponad 200 mln zł i finansowany z budżetu państwa" - czytamy dalej.

(ISBnews)