Ukraińska grupa kapitałowa Avangardco otrzymała zgodę od instytucji unijnych na przywóz do Wspólnoty jaj kurzych w skorupkach klasy A czyli przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez europejskich konsumentów. Przedstawiciele ukraińskiej firmy zapowiedzieli, że pierwsze partie jaj zostaną dostarczone już w marcu tego roku.

Decyzja Komisji Europejskiej będzie miała bardzo poważne skutki dla polskich producentów jaj, należy się spodziewać zaostrzenia konkurencji eksportowej i istotnego pogorszenia rentowności wywozu jaj z Polski - uważa główny specjalista Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska.

Avangardco jest liderem w produkcji jaj w skorupkach i suszonych produktów jajecznych na Ukrainie i jednym z liderów w Europie. Jest to jeden z największych kompleksów drobiarskich zarządzanych przez tę firmę – AVIS. Potencjał produkcyjny zakładu AVIS jest oceniany na 5,2 mln kur niosek o rocznej zdolności produkcyjnej 1,6 mld jaj w skorupkach. Zezwolenie będzie obowiązywało od 28 lutego 2018 r.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przypomina, że w ubiegłym roku zezwolenie na wwóz jaj spożywczych do UE dostała inna ukraińska firma „Yasensvit".

Handel z UE ukraińskie przedsiębiorstwa sektora jaj rozpoczęły w 2014 roku. Wtedy uzyskały jednak uprawnienia przywozowe wyłącznie dla przetworów oraz jaj do przetwórstwa. W 2015 roku KE zatwierdziła założenia programów zwalczania salmonelli w stadach towarowych kur niosek przedstawionych przez władze Ukrainy, co otwarło furtkę do eksportu jaj kurzych świeżych klasy A.

Import jaj i przetworów z Ukrainy systematycznie rośnie - jeszcze w 2014 r. udział Ukrainy w unijnym imporcie wynosił 4 proc., a w 2016 r. – już 50 proc. - poinformowała Izba.

Polska w 2016 r. wyeksportowała 220,8 tys. ton jaj konsumpcyjnych, (w pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 r. - 218 tys. ton). Głównymi odbiorcami polskich jaj są: Niemcy, Holandia, Czechy i Włosi.

