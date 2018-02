Do tweeta dołączono skan listu skierowanego przez marszałka Sejmu do przewodniczącego węgierskiego parlamentu Laszlo Kovera. Kuchciński wyraził w nim wdzięczność i dumę w związku z przyjęciem uchwały.

"Jestem przekonany, że uchwała węgierskiego parlamentu w sprawie wsparcia dla procesu reform w Polsce nawiązuje do najlepszych tradycji polsko-węgierskiej przyjaźni i na kolejne pokolenia kładzie fundamenty współpracy strategicznej między naszymi państwami" - czytamy w liście.

"Głos węgierskiego parlamentu broni nie tylko Polski, ale podstawowych wartości, jakimi winna rządzić się Unia Europejska, jako wspólnota suwerennych państw, niezawiśle decydujących o losie swych obywateli" - zaznaczył marszałek Sejmu.

W przyjętej we wtorek rezolucji węgierskie Zgromadzenie Narodowe zaapelowało do rządu w Budapeszcie, by "poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w Traktacie UE praw Polski i nie popierał propozycji, która ograniczyłaby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE".(PAP)

autor: Marceli Sommer