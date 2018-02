W środę Komisja Finansów uzupełniła skład podkomisji o trzy nowe osoby: Jerzego Gosiewskiego, Tadeusza Cymańskiego i Sylwestra Tułajewa (który wrócił do podkomisji).

Podkomisja nadal nie ma przewodniczącego - poprzedni przewodniczący zarówno podkomisji, jak i całej komisji finansów Jacek Sasin (PiS) został szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jak powiedział PAP obecny szef komisji finansów Andrzej Szlachta (PiS), w środę nie mógł zostać wybrany nowy przewodniczący, bo nie było pełnego składu podkomisji.

Kandydatem na szefa podkomisji jest Tadeusz Cymański (PiS). "Jest zorientowany w tym obszarze i ma duszę człowieka wrażliwego na problemy społeczne" - powiedział Szlachta.

Podkomisja istnieje od początku 2017 roku i formalnie zajmuje się trzema projektami ustaw, dotyczącymi frankowiczów - prezydenckim, dotyczącym zwrotu spreadów oraz dwoma poselskimi - klubów Kukiz'15 i PO.

Teraz ma się zająć nowym prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się w październiku 2017 roku.

Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli pochodzącej z 2015 roku ustawy, który stwarza większe możliwości uzyskania takiego wsparcia. Zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto - zgodnie z projektem - zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy.

Według Szlachty decydujący jest fakt, że wobec nowego prezydenckiego projektu pojawiła się opinia rządu, poza tym nie stwarza on zbyt dużego obciążenia dla budżetu. "Myślę, że to szybko zrobimy" - powiedział Szlachta PAP.

W przyjętym stanowisku, podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, a datowanym na 9 lutego br. rząd stwierdza, że "pozytywnie ocenia projektowaną ustawę, zmierzającą do wypracowania mechanizmu udzielania pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na walutę udzielonego kredytu".

"Projektodawcy trafnie uzasadniają konieczność wprowadzenia ustawowej regulacji zapewniającej pomoc osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności nie są w stanie spłacać zaciągniętego kredytu mieszkaniowego" - głosi stanowisko rządu.

>>> Czytaj też: Prezes ZUS: Ponad 160 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnej, a będzie ich więcej [WYWIAD]