Echo ma pierwszego najemcę biur w Browarach Warszawskich - LOréal Polska



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Echo Investment pozyskało pierwszego najemcę do biurowej części projektu Browary Warszawskie - firmę L'Oréal Polska. Zajmie ona blisko 7 tys. m2, podało Echo.

"L'Oréal Polska po 20 latach działania na warszawskim Annopolu postanowiła przenieść się do Browarów Warszawskich, wyjątkowej inwestycji realizowanej przez Echo Investment. To będzie zintegrowany, otwarty miejski kwartał, w którym ludzie będzie wygodnie mieszkać i pracować, a każdy warszawiak będzie mógł miło spędzić czas. Jestem przekonany, że będzie to doskonałe miejsce dla pracowników L'Oréal Polska, a także kolejnych firm, które wkrótce zdecydują się przenieść tu swoje biura" - powiedział regional sales manager w Dziale Biur Echo Investment Michał Żelski, cytowany w komunikacie.

Browary Warszawskie to jeden z najważniejszych projektów Echo Investment. Obejmują teren między ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Krochmalną, który Echo Investment na nowo wkomponuje w tkankę miejską. Znajdą się tam cztery biurowce, pięć budynków mieszkalnych, ponad 8 tys. m2 przestrzeni przeznaczonej na usługi, restauracje, sklepy, zaaranżowane przestrzenie publiczne z miejskimi skwerami, uliczkami i przestrzenią zieleni, przypomniano także w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)