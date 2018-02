W spocie Polskiej Fundacji Narodowej, zamieszczonym w środę na profilach organizacji na Twitterze, Facebooku i YouTube, zacytowane zostało przemówienie Donalda Trumpa z jego wizyty w Polsce w lipcu ub. roku. "Przybyliśmy do was, aby przekazać wam bardzo ważną wiadomość: Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha Polaków. W imieniu wszystkich Amerykanów chciałbym też podziękować całemu narodowi polskiemu za gościnność okazaną naszym żołnierzom w Waszym kraju" - mówił wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Żołnierze ci nie są tylko dzielnymi obrońcami wolności, ale są też symbolem zaangażowania Ameryki w zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i miejsca w silnej i demokratycznej Europie. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze: w polskim narodzie widać duszę Europy. Wasz naród jest wielki, bo jesteście silni wspaniałym duchem" - dodał.

God bless you!

Jak przypomniał w lipcu Trump, przez dwa stulecia Polska "padała ofiarą ciągłych, brutalnych ataków ale mimo, że jej ziemie były najeżdżane i okupowane, a państwo zniknęło nawet z mapy świata, nigdy nie udało się wymazać Polski z historii" czy też z serc Polaków. "Jesteście dumnym narodem Kopernika, Chopina i świętego Jana Pawła II. Polska jest krajem bohaterów. Polacy powstali by bronić swojej ojczyzny. (...) Wygraliście. Polska przetrwała, Polska zawsze przetrwa. Walczmy dziś razem, jak kiedyś Polacy. Za rodzinę. Za wolność. Za Ojczyznę. I za Boga. (...) Niech Was Bóg błogosławi, niech Bóg błogosławi Polaków, naszych sojuszników" - podkreślił.

W teledysku zamieszczono ujęcia zarejestrowane podczas wizyty Trumpa w Polsce - m.in. fragmenty jego przemowy oraz obrazy wiwatujących tłumów, czy powiewających obok siebie flag polskiej i amerykańskiej. Obok nich przedstawiono wizerunki Jana Pawła II, powstańców warszawskich oraz amerykańskich żołnierzy, a także ujęcia Polski i polskich miast z lotu ptaka - w tym Warszawy i Krakowa. Wideo zawiera również sceny z Powstania Warszawskiego m.in. z wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przy ul. Gęsiej.

Kampania Ruderman Family Foundation, prywatnej fundacji filantropijnej z Bostonu, zwraca się przeciwko nowelizacji polskiej ustawy o IPN; jej inicjatorzy wzywają władze USA do zerwania relacji z Polską "w imieniu 6 milionów Żydów". Organizatorzy akcji uruchomili zbieranie podpisów pod petycją pod hasłem: "Ja również opowiadam się za zawieszeniem stosunków z Polską do czasu uchylenia +polskiego prawa negującego Holokaust+!". O sprawie poinformował w środę w wydaniu online dziennik "Jerusalem Post".

W kadrze rozpoczynającym krótki film wideo zamieszczony przez fundację pojawia się napis w języku hebrajskim i angielskim: "Polsko, nigdy nie pozwolimy ci, abyś negowała Holokaust".

"Pójdę do więzienia za to, co zamierzam zrobić" - mówi młody mężczyzna na początku filmu. "Zostanę zamknięta" - wtóruje mu młoda dziewczyna. "Zastanawiam się, czy mają piwo w polskich więzieniach" - pyta inny młody mężczyzna. "Będę za nimi tęsknić, kiedy mnie nie będzie" - mówi kobieta w średnim wieku siedząca z dwoma synami na kanapie. Z kolei starszy mężczyzna wypowiada słowa: "Żadne polskie więzienie nie może mnie dzisiaj przestraszyć". Następnie wszyscy wypowiadają słowa: "polski Holokaust".

