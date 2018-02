Fundacja Ruderman Family Foundation zamieściła w internecie krótki film, w którym - w języku angielskim i hebrajskim - padają m.in. stwierdzenia "polski Holokaust". Kampania tej prywatnej fundacji filantropijnej z Bostonu, zwraca się przeciwko nowelizacji polskiej ustawy o IPN; jej inicjatorzy wzywają władze USA do zerwania relacji z Polską "w imieniu 6 milionów Żydów". Wieczorem w mediach pojawiły się informacje, że fundacja postanowiła usunąć swój spot.

Wieczorem do inicjatywy Ruderman Family Foundation odniosła się ambasada Izraela w Polsce. "Przekaz płynący z filmu, który ukazał się za pośrednictwem amerykańskiej fundacji, jest nieakceptowalny. Jego treść jest niezgodna z prawdą historyczną i uderza w pamięć wszystkich ofiar nazistowskich Niemiec, państwa odpowiedzialnego za zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Zagłady" - głosi oświadczenie zamieszczone na Twitterze.

"W obecnych okolicznościach nie potrzebujemy nierozważnego zaognienia, lecz spokojnej i rzeczowej dyskusji opartej na wzajemnym szacunku" - dodano w stanowisku ambasady.

Organizatorzy akcji uruchomili zbieranie podpisów pod petycją pod hasłem: "Ja również opowiadam się za zawieszeniem stosunków z Polską do czasu uchylenia +polskiego prawa negującego Holokaust+!". O sprawie poinformował w środę w wydaniu online dziennik "Jerusalem Post".

W kadrze rozpoczynającym krótki film wideo zamieszczony przez fundację pojawia się napis w języku hebrajskim i angielskim: "Polsko, nigdy nie pozwolimy ci, abyś negowała Holokaust".

"Pójdę do więzienia za to, co zamierzam zrobić" - mówi młody mężczyzna na początku filmu. "Zostanę zamknięta" - wtóruje mu młoda dziewczyna. "Zastanawiam się, czy mają piwo w polskich więzieniach" - pyta inny młody mężczyzna. "Będę za nimi tęsknić, kiedy mnie nie będzie" - mówi kobieta w średnim wieku siedząca z dwoma synami na kanapie. Z kolei starszy mężczyzna wypowiada słowa: "Żadne polskie więzienie nie może mnie dzisiaj przestraszyć". Następnie wszyscy wypowiadają słowa: "polski Holokaust".

