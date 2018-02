Fed straszy rynki podwyżkami stóp - cena miedzi w Londynie mocno spada

Źródło: PAP

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie mocno spadają w reakcji na sygnały z Fed o możliwym przyspieszeniu tempa podwyżek stóp procentowych. "Jastrzębie" informacje Fed wsparły dolara, a to skłania inwestorów do pozbywania się m.in. metali wycenianych w tej walucie. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych tanieje o 1,4 proc. do 7.021,50 USD za tonę - podają maklerzy.