Częstochowa z unijnym wsparciem na nowe autobusy

Źródło: PAP

Blisko 9 mln zł unijnego dofinansowania uzyskała Częstochowa do zakupu 12 nowych autobusów dla miejskiego przewoźnika. To kolejne unijne wsparcie do modernizacji komunikacji publicznej w mieście, wcześniej zapewniło sobie m.in. ponad 140 mln zł dotacji na tramwaje.