Jak poinformował PAP Ryszard Śmiałek, dyrektor do spraw organizacyjnych spółki Trasa Łagiewinicka, powołanej przez miasto do realizacji tej inwestycji, całe przedsięwzięcie powinno się zakończyć do 31 grudnia 2020 r. Wcześniej powstanie linia tramwajowa od os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej - ten element będzie współfinansowany ze środków unijnych.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Umowa z nim dotyczy zaprojektowania i budowy obwodnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest linia tramwajowa, która połączy os. Kurdwanów z ul. Zakopiańską.

Koszt budowy całej Trasy Łagiewnickiej (wraz z główną arterią drogową, tunelami, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, budową dwóch mostów, przebudową koryta rzeki Wilga) to blisko 652,2 mln zł netto (802,2 mln zł brutto). Budowa samej linii tramwajowej w ramach Trasy Łagiewnickiej ma kosztować prawie 162,6 mln zł netto (ponad 200 mln zł brutto). Dofinansowanie UE wyniesie prawie 97,6 mln zł.

Zadanie zostało podzielone na kilka etapów. Całość ma być gotowa do 31 grudnia 2020 roku.

Przyjęto, że główna arteria będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Natomiast na odcinkach między węzłami, tam gdzie planowane jest poprowadzenie komunikacji autobusowej, wprowadzony będzie dodatkowy pas, przeznaczony wyłącznie dla transportu zbiorowego.

Przedsięwzięcie wymaga również wydrążenia trzech tuneli o łącznej długości około półtora kilometra, wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, nowego, zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego z centrum obsługi podróżnych, wytyczenia kładki dla pieszych i rowerzystów, budowy dwóch mostów (w tym kolejowego), przebudowy koryta rzeki Wilga, a także wybudowania przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych.

Realizacja projektu jest efektem współpracy pomiędzy specjalnie powołaną przez miasto spółką Trasa Łagiewnicka a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i bankami komercyjnymi.

Budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Krakowa w najbliższych latach. Arteria - wraz z planowanymi w przyszłości trasami Pychowicką i Zwierzyniecką - ma stanowić trzecią obwodnicę Krakowa łączącą południową i zachodnią część miasta. Według władz Krakowa jest to projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Jacek Ensztein