Czy zdjęcie to obowiązkowy element życiorysu?

Przygotowując CV w odpowiedzi na wymagania wynikające z oferty pracy, należy skoncentrować się przede wszystkim na treści. Potencjalnego pracodawcę interesuje głównie to, czy posiadamy umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą nam wykonywać obowiązki przypisane do danego stanowiska. Nasz wygląd to drugorzędna kwestia. W krajach zachodnich, takich jak np. Wielka Brytania, zamieszczenie fotografii w życiorysie jest sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi. Uznaje się je za błąd formalny, który stanowi podstawę odrzucenia kandydata. W Polsce nie wprowadzono obostrzeń dotyczących dołączania zdjęcia do aplikacji, dlatego dodawanie zdjęcia jest częstą praktyką.

CV ze zdjęciem – dlaczego warto?

Czy życiorys, w którym znajduje się fotografia, pomaga w przejściu do kolejnego etapu rekrutacji? Pod pewnymi warunkami, owszem. Argumenty przemawiające za dołączeniem zdjęcia to:

1. Sposób na bycie zapamiętanym

Łatwiej jest zapamiętać daną osobę, jeśli informacje na jej temat kojarzą nam się np. z twarzą, szczególnie gdy ma ona charakterystyczny wygląd. Jeśli do wizerunku dołączymy wysokie kwalifikacje i starannie opisane doświadczenie zawodowe, zwiększymy swoje szanse na uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej.

2. Wzrost atrakcyjności wizualnej CV

Dobre zdjęcie może świadczyć o profesjonalizmie kandydata. Dzięki niemu dokument prezentuje się ciekawiej, szczególnie jeśli dodatkowy element jest zgrabnie wkomponowany w tekst. Aby stworzyć wartościowy życiorys, możemy korzystać z fachowych programów graficznych. Przydatnym narzędziem jest także kreator CV Pracuj.pl: cv.pracuj.pl/.

3. Zaangażowanie w rekrutację

Przygotowanie profesjonalnego życiorysu wymaga wysiłku. Wykonanie fotografii to dodatkowe poświęcenie, które wskazuje na to, że zależy nam na otrzymaniu posady, o którą się staramy. Angażowanie się proces rekrutacji świadczy o tym, że jesteśmy osobami aktywnymi, co jest doceniane przez pracodawców.



Kiedy zdjęcie może zaszkodzić?

Decyzję o wprowadzeniu dodatkowego elementu graficznego do CV warto podjąć, uwzględniając np. do jakiego pracodawcy trafi dokument. Nie dodawajmy fotografii, jeśli chcemy pracować w brytyjskiej czy niemieckiej firmie. Zrezygnujmy z niej także wtedy, gdy nie posiadamy odpowiedniego zdjęcia. W naszym życiorysie nie powinny znajdować się fotki z wakacji czy rodzinnej wigilii, nawet jeśli wyglądamy na nich korzystnie. Fotografia powinna mieć odpowiednią ostrość. Istotny jest także sposób, w jaki jesteśmy na niej przedstawieni. Niedbała fryzura, zaczerwienie skóry, nieumiejętne kadrowanie – to czynniki sprawiające, że zdjęcie nie powinno znaleźć się w oficjalnym dokumencie.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl