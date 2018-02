DM BZ WBK obniżył wycenę Polenergii do 19,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK obniżyli cenę docelową akcji Polenergia do 19,4 zł z 19,6 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 13 zł za akcję. W czwartek około godziny 15:00 kurs wynosił 14,50 zł, po wzroście o 2,47% wobec ostatniego zamknięcia.

"Uważamy, że kompromis między Polską a UE może oznaczać to, na co Polenergia czekała od kilku lat - zmianę w polskim podejściu do energii odnawialnej. Gdyby to nastąpiło, a wsparcie dla energii wiatrowej okazało się realne, TP mogłaby otrzymać bardzo wysoką premię do wyceny (do 8,6 zł za akcję lub 65% obecnej ceny akcji)" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 26 mln zł w 2018 r., a przychody sięgną 2 867 mln zł.

(ISBnews)