Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. W lutym br. po raz pierwszy JPK_VAT (za styczeń 2018 r.) będą musieli złożyć także mikroprzedsiębiorcy - podatnicy VAT (zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, także ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą). Mają na to czas do 26 lutego.

MF przypomina w czwartkowym komunikacie, że poniedziałek jest ostatnim dniem na wysłanie przez mikroprzedsiębiorców JPK_VAT za styczeń 2018 r. "Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów przygotowały wiele form wsparcia w wypełnieniu tego obowiązku dla podatników, którzy będą składać swój pierwszy JPK_VAT w najbliższych dniach" - napisano.

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) zaoferuje m.in. wydłużone godziny pracy infolinii, a urzędy skarbowe w całej Polsce – dyżury w sobotę 24 lutego i wsparcie telefoniczne 26 lutego do godziny 22.

Zgodnie z komunikatem 22, 23 i 26 lutego w godzinach od 7 do 20 będzie czynna infolinia KIS: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). W godzinach od 18 do 20 eksperci KIS będą udzielać odpowiedzi wyłącznie w zakresie JPK_VAT i Profilu Zaufanego (eGO), który umożliwia m.in. bezpłatne uwierzytelnienie i podpisanie JPK_VAT. W sobotę 24 lutego infolinia będzie czynna w godzinach od 9 do 15.

"W sobotę 24 lutego w godzinach od 9 do 13 w każdym urzędzie skarbowym w Polsce dyżury będą pełnić eksperci JPK_VAT. Podatnicy będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO) (...). W poniedziałek 26 lutego do godziny 22 każdy urząd skarbowy w Polsce zapewni dodatkowe wsparcie telefoniczne przy przesyłaniu JPK_VAT. Numery telefonów będą podane na stronach internetowych urzędów skarbowych" - poinformował MF.

Wyjaśniono, że Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można podpisać JPK_VAT i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Dzięki niemu mikroprzedsiębiorcy mogą także: łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać wymagane pliki; mieć pewność, że właściwie autoryzują i podpiszą JPK_VAT.

Jak wyjaśniono, w sprawach Profilu Zaufanego można liczyć również na pomoc ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji. Będą oni udzielać informacji telefonicznych (42) 253 54 50 w czwartek-piątek 22-23 lutego w godzinach od 7 do 20; w sobotę 24 lutego w godzinach od 9 do 15; w poniedziałek 26 lutego w godzinach od 7 do 20. Można się z nimi kontaktować także drogą mailową (pz-pomoc@coi.gov.pl)

Więcej na temat Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl, a o JPK_VAT na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl

"Na kanale YouTube Ministerstwa Finansów są dostępne także filmy instruktażowe dotyczące tworzenia i wysyłania JPK_VAT przez aplikację e-mikrofirma. Umożliwia ona m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)" - informuje MF.

Pytania techniczne związane z JPK_VAT można kierować na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl

