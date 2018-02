Olszewski przypomniał na czwartkowym briefingu, że 1 stycznia 2018 r. doszło do podziału statystycznego woj. mazowieckiego na dwie duże jednostki tzw. jednostki NUTS 2.

Pierwsza jednostka to Warszawa i dziewięć otaczających ją powiatów, a druga jednostka tzw. mazowiecka, którą tworzą pozostałe 32 powiaty.

Wiceprezydent podkreślił, że w przyszłym roku w Unii Europejskiej rozpoczynają się kulminacyjne rozmowy i dyskusje o perspektywie finansowej po roku 2020, dla których - jak mówił - musi być przygotowany oddzielny plan dotyczący rozwoju metropolii warszawskiej. "Chcemy być gotowi jako metropolia z tym planem i też w tym półroczu chcemy zamknąć pierwszy etap prac strategicznych" - zaznaczył Olszewski.

Miasto wraz z 70 gminami tworzącymi NUTS (Warszawa i dziewięć sąsiadujących powiatów) rozpoczęło opracowywanie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku” - poinformował ratusz.

W informacji prasowej podkreślono, że 22 lutego odbyły się pierwsze warsztaty dla przedstawicieli gmin, miast i powiatów współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy.

"Uczestnicy dyskutowali o priorytetach rozwojowych metropolii warszawskiej i zakreślili ramy dalszej współpracy oraz integracji. A reprezentanci gmin współpracujących przy projektach w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podzielili się swoimi doświadczeniami z +nowymi+ członkami stołecznego NUTS-a" - czytamy

Prowadząca warsztaty Marta Lackowska z Instytutu Geografii Społecznej, Ekonomii i Gospodarki Przestrzennej UW, podkreśliła na konferencji prasowej, że miały one dwa cele. Pierwszy z nich - jak mówiła - polega na stworzeniu przestrzeni wymiany informacji pomiędzy wszystkimi gminami. "Tak, żeby te gminy, które są nowe w NUTS poczuły się dobrze w tej grupie" - dodała.

Według Lackowskiej drugim celem warsztatów jest wypracowanie kierunków działania i przedstawienia flagowych projektów. "Mamy zamiar w czerwcu przedstawić aktualizację obecnie obowiązującej strategii rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy, która uwzględniałaby interesy, problemy i potrzeby tych nowych samorządów, które dołączają do NUTS 2".

"Warsztaty potrwają do maja, a efektem wspólnych prac będzie przyjęcie +Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku+" - czytamy w komunikacie ratusza.

Obecny na konferencji burmistrz gminy Podkowa Leśna Artur Tusiński podkreślił, że jego gmina współpracuje z Warszawą od 4 lat. "Z perspektywy już prawie 4 lat można powiedzieć, że to zaufanie (do Warszawy) jest bardzo duże" - zapewnił.

Według burmistrza najważniejszą rzeczą, na którą czekają mieszkańcy jego gminy są ścieżki rowerowe. Poinformował, że zaplanowane jest ponad 340 km ścieżek i duża ich część jest już budowana.

"Z tych ścieżek będą korzystali wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo te wszystkie e-usługi, które są związane z turystyką, z miejscami parkingowymi, z ułatwieniami, aplikacjami, które będą nam podpowiadały, gdzie możemy zaparkować" - mówił Tusiński.

Z kolei wójt gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski podkreślił, że jego gmina liczy przede wszystkim na projekty infrastrukturalne. W jego ocenie bardzo dużo wspólnych interesów związanych będzie z gospodarką odpadową, czy transportem publicznym.

Podkreślił, że gmina Dębe Wielkie ma do zaoferowania mieszkańcom Warszawy miejsce do wypoczynku poza obszarem miejskim. "Warszawa już dzisiaj potrzebuje miejsc do wypoczynku i tutaj gminy podmiejskie, jak chociażby gmina Dębe Wielkie, daje doskonałą okazję do tego, żeby niedaleko Warszawy znaleźć miejsce wytchnienia" - mówił Kalinowski.(PAP)

autor: Edyta Roś