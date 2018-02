Ofertę złożyła firma EvoBus Polska sp. z o.o. na sumę ponad 29,8 mln zł brutto - wynika z informacji opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Kwota przeznaczona przez miasto na sfinansowanie zamówienia, to 35,4 mln zł.

To drugi przetarg na sprzedaż miastu 18 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie spalinowym; w pierwszym nikt się nie zgłosił.

W ramach tego zamówienia, które podzielone jest na dwie części, oprócz dostawy 18 autobusów, zakupione mają być też dwa autobusy o napędzie hybrydowym. W tym zakresie przetarg jest już rozstrzygnięty.

Zakup autobusów, to część unijnego projektu poprawy dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej. Jak informował wcześniej magistrat, do 2021 roku miasto planuje zakup co najmniej 72 nowych autobusów. Zakupy będą współfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

W ramach projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej", samorząd otrzymał także dofinansowanie m.in. przebudowy kilku ulic, kampanii promocji komunikacji miejskiej, wprowadzania systemu informacyjnego dla obsługi przewozów osób niepełnosprawnych, czy zakupu biletomatów do użytku na przystankach i w autobusach.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk, Sylwia Wieczeryńska

edytor: Bożena Dymkowska