Brukselska wizyta szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii, który zajmuje się m.in. problematyką czystego powietrza, zbiegła się w czasie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę unijnej dyrektywy o jakości powietrza. Sędziowie wskazali, że władze w Warszawie złamały prawo UE, dopuszczając do nadmiernych, wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

"Mamy nadzieję, że wyrok, który dostaliśmy, to wyrok w zawieszeniu i nie będziemy musieli ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych, ze względu na aktywność, jaką podejmujemy" - powiedziała dziennikarzom w Brukseli Emilewicz.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że wyrok bardzo jasno definiuje czas zaniechań (dotyczy przekroczeń z lat 2007-2015). "Nie lubię odwoływać się do (dat), ale tutaj warto przypomnieć, że w 2001 r. powstał znamienny raport NIK, który już wtedy wskazywał, co należy w Polsce zrobić, żeby poprawić jakość powietrza. To jest pierwszy rząd, rząd zjednoczonej prawicy, który w sposób systemowy zajął się problemem jakości powietrza" - oświadczyła minister.

Przypomniała, że zostały przygotowane zmiany legislacyjne, m.in. obowiązujące już rozporządzenie o normach dla kotłów, a także mający niedługo trafić pod obrady Rady Ministrów projekt ustawy o jakości paliw stałych.

Emilewicz zwróciła też uwagę na zainicjowany w czwartek program "Polska bez smogu", który ma być skierowany do osób ubogich, ogrzewających domy bardzo złej jakości paliwem. "To jest program adresowany do rodzin mieszkających w jednym z 33 miast wskazanych przez WHO jako najbardziej zanieczyszczone w Polsce, zamieszkujących domy jednorodzinne, dotkniętych ubóstwem energetycznym" - zaznaczyła minister. Z jej zapowiedzi wynika, że w przyszłym roku domy takich osób zostaną ocieplone, wymieniona też będzie stolarka okienna i drzwiowa.

"Będziemy rozmawiać i pokazywać, że rozwiązania, które proponujemy, istotnie zmienią naszą rzeczywistość - nie w horyzoncie bardzo odległym, ale już teraz. Zmiana jakości powietrza nie wydarzy się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w ciągu jednego dnia. To jest systemowy, duży program, wymagający także edukacji. Będziemy się z tym mierzyć bardzo aktywnie w ciągu najbliższych dwóch lat, a te radykalne zmiany legislacyjne będą wprowadzone jeszcze w tym roku" - zapewniła.

Emilewicz zaznaczyła, że Polska chce przygotować na koniec marca, gdy gotowe będą już zmiany w ustawie o termomodernizacji, rewizję ubiegłorocznego programu rządu "Czyste Powietrze". Wówczas Polska ma pokazać Komisji Europejskiej ten program i kroki, jakie podjęła, aby osiągnąć postawione sobie cele.

Minister przedsiębiorczości i technologii, która brała udział w Brukseli w debacie w ramach Europejskich Dni Przemysłu, spotkała się też z wiceprzewodniczącym KE ds. inwestycji Jyrki Katainenem oraz wiceprzewodniczącym KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrusem Ansipem.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)