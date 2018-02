Raper "KęKę": Nie mogę sam się nazwać patriotą, bo to będzie śmieszne [WYWIAD]

Źródło: MAGAZYN DGP

Dziś dla mnie patriotycznym obowiązkiem jest dobre wychowanie dzieci, płacenie podatków i uczciwe życie. I to robię, staram się to robić, wiodę żywot człowieka poczciwego, osiadłem jak Skrzetuski w pieleszach. Mam jakieś opory przed mówieniem o patriotyzmie [...] Bo na miano patrioty trzeba sobie zasłużyć. Nie mogę sam się nazwać patriotą, bo to będzie śmieszne - mówi w wywiadzie Piotr „KęKę” Siara – jeden z najpopularniejszych polskich raperów.