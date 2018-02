Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 62,74 USD, po zniżce o 3 centy.

Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 8 centów do 66,31 USD za baryłkę.

Inwestorzy poznali dane o zapasach paliw w USA.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,62 mln baryłek, czyli 0,4 proc., do 420,48 mln baryłek - poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).

To najmocniejszy spadek zapasów ropy w USA od 5 tygodni. Ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekiwali tymczasem wzrostu zapasów o 2,9 mln baryłek.

Zmalały też zapasy ropy w punkcie składowania i przesyłu ropy - w Cushing - już 9. tydzień z rzędu - do 30 mln baryłek.

Spadła również produkcja ropy w USA - po raz pierwszy od początków stycznia - do 10,3 mln baryłek dziennie - podał DoE. Za to wzrósł eksport amerykańskiej ropy - do 2 mln baryłek dziennie.

"Myślę, że rynek mniej niepokoi się o poziom produkcji ropy w USA, która była niższa" - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. rynku surowców w Australia & New Zealand Banking Group.

"Zaskoczeniem był natomiast spadek amerykańskich rezerw ropy. Ale spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni te zapasy wzrosną" - dodaje.

W czwartek ropa w USA na NYMEX zdrożała o 1,09 USD do 62,77 USD za baryłkę.

W ubiegłym tygodniu ropa WTI na NYMEX zdrożała o 4,2 proc. Ten tydzień może zakończyć zwyżką o 1,7 proc. (PAP Biznes)