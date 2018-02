"Mamy taki plan, żeby do przyszłego roku uruchomić budowę 100 tys. mieszkań. W tej chwili mamy rozpoczętą budowę niecałych 2 tys. mieszkań w ramach tego programu, w przygotowaniu jest 15 tys. kolejnych mieszkań" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla "Sygnałów Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia.



Lokalizacje nie są wyznaczone, ponieważ będą one zależały od partnerów i popytu, podkreślił.



"To nie państwo samo będzie budowało, będziemy budowali z samorządami i z sektorem prywatnym. Chodzi o to, aby rozruszać samą machinę, żeby ona już później pracowała sama. Państwo może w tym pomóc w segmencie mieszkań przeznaczonych na wynajem dla ludzi biedniejszych, dla ludzi młodych, startujących na rynku pracy" - dodał minister.



Obecnie należy przygotować otoczenie prawne, instytucje, nawiązać dobrą współpracę z samorządami, podsumował.



Mieszkanie+ to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Aby zrealizować ten cel został powołany Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie pełnił funkcję "banku ziemi". KZN będzie gromadził nieruchomości należące do państwa i zarządzał nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, wyjaśnił resort w komunikacie.

>>> Czytaj też: Badanie: duża koncentracja rynków szkodzi produktywności firm i PKB