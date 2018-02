Unibep: Unidevelopment planuje osiedle w Poznaniu na ponad 2 tys. mieszkań



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Unibep - Unidevelopment zawarła z firmą Wiepofama w likwidacji pakiet umów dotyczących wspólnej inwestycji polegającej na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na nieruchomości przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu o powierzchni łącznej ok. 7,5 ha z potencjałem do wybudowania na nieruchomości ponad 2 tys. mieszkań, poinformowała spółka.

"Na pakiet umów składają się w szczególności aneks do umowy pożyczki oraz umowa inwestycyjna" - czytamy w komunikacie.

W związku z wniesieniem przez Wiepofama w likwidacji wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na mocy aneksu w szczególności uzgodniono wejście w życie umowy pożyczki, podano dalej.

"Jednocześnie Unidevelopment uprawniony będzie do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie do końca czerwca 2019 roku. w przypadku, gdy do końca 2018 roku nie zostaną ustanowione zabezpieczenia pożyczki opisane w przywołanym powyżej raporcie bieżącym. W pozostałym zakresie warunki pożyczki nie uległy istotnym zmianom" - czytamy również w komunikacie.

Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest określenie zasad objęcia wspólnej kontroli nad rozpoczętą w 2017 roku realizacją przez podmioty zależne od Wiepofama budową kompleksu budynków mieszkalnych wraz z usługami i infrastrukturą towarzyszącą, oraz prowadzenie działań marketingowych związanych ze sprzedażą powstałych lokali mieszkalnych i usługowych, podano także.

"W celu realizacji przedsięwzięcia Unidevelopment S.A. nabyła 50 udziałów, co stanowi 50% udziałów, w Wiepofama Development, który to podmiot jest komplementariuszem w spółce komandytowej, jak również Unidevelopment obok Wiepofama jest komandytariuszem w spółce komandytowej. W odniesieniu do przedsięwzięcia spółki z grupy kapitałowej Unidevelopment będą świadczyć usługi zastępstwa inwestorskiego oraz usługi marketingowe i sprzedaży lokali na rzecz spółki komandytowej" - wyjaśniono w komunikacie.

Umowa przewiduje również pierwszeństwo świadczenia przez Unibep usług generalnego wykonawstwa etapów przedsięwzięcia na warunkach rynkowych, podkreślono.

"Ponadto umowa obejmuje ustalenie zasad finansowania przedsięwzięcia realizowanego przez spółkę komandytową (w tym w zakresie zaspokojenia wierzytelności w tym hipotecznych Wiepofama) oraz przewiduje zasady podziału zysku z realizacji przedsięwzięcia uwzględniającego w szczególności wysokość dokonanych wkładów oraz pierwszeństwo spłaty opisanej wcześniej pożyczki" - podsumowano w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

(ISBnews)