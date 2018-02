Haitong Bank podniósł rekomendację Echo Inv. do 'neutralnie', wycenę do 5,21 zł



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podnieśli rekomendację dla Echo Investment do 'neutralnie' ze 'sprzedaj', a cenę docelową akcji o 7,4% do 5,21 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lutego.

W piątek około godziny 10:05 kurs wynosił 4,98 zł, po wzroście o 1,01% wobec ostatniego zamknięcia.

"Jak zaznacza [analityk Haitong Banku] Cezary Bernatek, strategia 'zbuduj i sprzedaj' stosowana wobec komercyjnych projektów spółki powinna pozwolić na dalsze wypłacanie dywidendy znacznie powyżej średniej. W latach 2018/2019 regularną stopę dywidendy przewiduje na poziomie odpowiednio 10% i 7,5%. Co więcej, analityk oczekuje, że firma w tym roku wypłaci dodatkową dywidendę w wysokości 0,5 zł na akcję w związku z potencjalnym zbyciem pozostałych udziałów w EPP" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)