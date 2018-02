Haitong Bank podniósł rekomendację Capital Park do 'kupuj' przy wycenie 6,9 zł



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podnieśli rekomendację Capital Park do 'kupuj' z 'neutralnie', przy cenie docelowej w wysokości 6,9 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lutego.

W piątek około godziny 10:30 kurs wynosił 5,75 zł po wzroście o 2,68%.

"Cena docelowa akcji w wysokości 6,9 zł implikuje 21,1-procentowy potencjał wzrostowy. Mimo, że w 2017 r. analitycy wciąż oczekują znaczącego wzrostu skorygowanego EBIT spółki r/r, to z uwagi na bardziej istotne niż pierwotnie zakładano umocnienie złotego wobec euro pod koniec ubiegłego roku, spodziewają się, że zysk netto Capital Park spadnie znacznie poniżej wyniku z 2016 r." - czytamy w komunikacie poświęconemu rekomendacji.

Analitycy podnieśli swoje oczekiwania dotyczące zysku netto na lata 2018/2019 o 29/80%, co finalnie daje relatywnie solidną dynamikę r/r w tym okresie. Prognoza zakłada, że spółka zgodnie z najnowszą aktualizacją strategii nie wyjdzie ze swoich kluczowych nieruchomości, dodano.

"Wartość aktywów netto (NAV) na akcję będzie rosła w latach 2016-2019 w przyzwoitym tempie z CAGR na poziomie 6% (wobec 3,8% prognozowanych wcześniej). Dodatkowo przy C/NAV w 2018 r. na poziomie 0.58x, spółka jest wyceniana z prawie 32-procentowym dyskontem wobec swoich najbliższych konkurentów notowanych na GPW, które jest nadmierne" - prognozuje analityk Cezary Bernatek.

Spółka wspomniała o możliwym podniesieniu kapitału, jednak zdaniem analityków dojdzie do niego jedynie w przypadku zdefiniowania konkretnych celów akwizycyjnych, pozwalających na wygenerowanie wartości dodanej, podsumowano.

(ISBnews)