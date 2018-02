"To jedne z największych tego typu konstrukcji. O ile mi wiadomo, są to największe konstrukcje, które zostały wyprodukowane kiedykolwiek w Polsce. Jedna waży blisko siedemset ton. Mają wysokość 60 m" – powiedział w piątek wiceprezes zarządu spółki ST3 Offshore Adam Kowalski.

Fundamenty kratownicowe (jackety) to przestrzenne konstrukcje na planie trójkąta równobocznego. Rozstaw ich nóg wynosi ok. 28 m. "Fundament zostaje umieszczony w wodzie, w gruncie. Na nim będzie stała wieża wiatrowa, a na niej turbina" – wyjaśnił Kowalski.

Załadunek rozpoczął się 18 lutego. Za pomocą 120-metrowej suwnicy bramowej jackety zostały umieszczone na barce. Najpierw każda z konstrukcji została podczepiona do dźwigu, następnie uniesiona i przeniesiona na barkę na specjalną podbudowę. Po odczepieniu konstrukcji od suwnicy, dźwig odjeżdżał i rozpoczynały się prace zabezpieczające jacket na czas transportu morskiego. Całość operacji załadunkowej jednego fundamentu wraz z montażem i pracami zabezpieczającymi wynosiła ok. 24 godzin pracy ciągłej.

Jackety są transportowane barką do portu Cuxhaven w północnych Niemczech. Tam zostaną wyposażone w kable, urządzenia nawigujące i sterujące. Następnie zostaną przetransportowane na farmę wiatrową na Morzu Północnym.

To pierwsza partia z planowanych 20 konstrukcji produkowanych przez firmę ST3 Offshore dla duńskiego koncernu energetycznego Orsted (dawniej DONG Energy). Wartość kontraktu objęta jest tajemnicą biznesową.

"Kolejne kratownice czekają. W ciągu 15-20 dni barka wróci i zaczynamy kolejny ładunek. Taki proces będzie się powtarzał 6-7 razy, aż do połowy maja" – powiedział Kowalski.

Konstrukcje zostały wyprodukowane na potrzeby morskiej farmy wiatrowej Borkum Riffgrund 2. Powstająca inwestycja zlokalizowana jest na Morzu Północnym, ok. 34 km na północ od niemieckiej wyspy Borkum, 54 km od wybrzeża Dolnej Saksonii. Jej planowana wydajność to 450 MW. Spośród 56 stalowych fundamentów, na których instalowane będą turbiny wiatrowe, 20 to fundamenty kratownicowe, pozostałe 36 to monopale.

Wykorzystane turbiny wiatrowe będą największymi na niemieckich wodach: 56 turbin o mocy 8 MW i 164-metrowych rotorach dostarczy firma MHI Vestas. Morska farma wiatrowa ma produkować wolną od dwutlenku węgla energię, odpowiadającą rocznej konsumpcji elektryczności 460 tys. niemieckich gospodarstw domowych.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych transport do Cuxhaven potrwa ok. 6 dni.

Firma ST3 Offshore jest w trakcie restrukturyzacji, to spółka joint venture dwóch partnerów: MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz ST3 Holding GmbH. Na początku października ub. r. podpisano akty notarialne, na mocy których Fiz MARS objął 80 proc. udziałów w spółce i tym samym przejął nad nią pełną kontrolę operacyjną.

Fabrykę fundamentów morskich elektrowni wiatrowych wybudowano w Szczecinie za 500 mln zł, z czego ponad 123 mln to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jej tereny objęto statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec). Wcześniej w spółce Bilfinger Mars Offshore udziały miał niemiecki koncern Bilfinger - Bilfinger Marine & Offshore Systems (62,5 proc.) i Mars (37,5 proc.).