"Dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych konsekwentnie prowadzimy działania w obszarze pracowniczym, organizacyjnym, technicznym oraz inwestycyjnym. 36 nowych pojazdów wykorzystamy dla zwiększenia bezpieczeństwa na torach. Prace z wykorzystaniem nowego sprzętu będą szybsze i pozwolą skrócić czas napraw. Dla podróżnych oznacza to planowe podróże" - powiedział Jasiński podczas konferencji prasowej.



Jasiński przypomniał, że zakupy prowadzone są w ramach projektu taborowego o wartości 250 mln zł, współfinansowanego z POIiŚ. Wcześniej PKP PLK pozyskały w jego ramach pilotażowo 6 pojazdów podobnych do zakupionych dziś, za 15 mln zł.



"Ponadto na etapie ogłoszonych przetargów mamy zakup dwóch podbijarek torowych, podbijarki rozjazdów, pojazdu do diagnozowania stanu wiaduktów i mostów oraz profilarki tłucznia" - dodał.



Wymienione maszyny wyczerpują pulę 250 mln zł dostępnych w programie. Zgodnie ze słowami Jasińskiego, PKP PLK planują kolejne zakupy pojazdów technicznych ze środków własnych w przyszłości.



Zamówione dziś pojazdy będą dostarczane do 2020 r., z czego pierwszych 6 w bieżącym roku. Są szybsze (maks. 100 km/h) i silniejsze od obecnie używanych. Wyposażone są w żurawie o zasięgu do 12 m i udźwigu do 1 590 kg. Ich podstawowym zadaniem jest przewóz ludzi, materiałów i sprzętu do prac interwencyjnych i awaryjnych.



Podstawą działalnością ZPS jest produkcja i naprawa maszyn oraz urządzeń do utrzymania nawierzchni kolejowej, maszyn do utrzymania sieci trakcyjnej kolejowej, tramwajowej, świadczenia usług związanych z naprawą części i podzespołów oraz usługi związane z opracowaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi.



