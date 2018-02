Jak podkreślił w piątek na konferencji Bittel, "bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo, dlatego w projektach Krajowego Programu Kolejowego znajduje się m.in. modernizacja urządzeń i przejazdów". "Celem są bezpieczne, sprawne podróże i poprawa warunków do przewozu towarów" – powiedział.

Jak poinformowała spółka, nowy sprzęt zapewni sprawniejsze kursowanie pociągów, dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Wózki motorowe są szybsze i silniejsze od obecnie używanych – mogą poruszać się z prędkością nawet 100 km/h. Pojazdy posiadają żuraw do wyładunku materiałów oraz mogą odśnieżać tory. Zapewnią transport i wsparcie techniczne pracowników przy naprawach i usuwaniu usterek na torach.

Zamówiony przez PKP PLK sprzęt wzmocni zespoły techniczne w całym kraju. Jeszcze w tym roku sześć pojazdów trafi do zakładów PKP PLK w Bydgoszczy, Łodzi, Wałbrzychu, Krakowie, Gdyni i Poznaniu.

Jak zaznaczył członek PKP PLK Antoni Jasiński, "prace z wykorzystaniem nowego sprzętu będą szybsze i pozwolą skrócić czas napraw - dla podróżnych oznacza to planowe podróże".

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została podpisana w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprze zakup specjalistycznego sprzętu technicznego".

Od grudnia 2016 r. PKP PLK korzystają już z sześć wózków motorowych zakupionych w ramach projektu POIiŚ za ok. 15 mln zł. Pojazdami dysponują zespoły techniczne m.in. na Śląsku, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Podstawowym zadaniem pojazdów jest przewóz materiałów i specjalistycznego sprzętu do prac interwencyjnych związanych z naprawą infrastruktury dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wózki są wyposażone w żurawie o zasięgu do 12 m i udźwigu do 1590 kg. Są przeznaczone do prac awaryjnych i interwencyjnych związanych z naprawą nawierzchni. Maksymalna prędkość pojazdów wynosi 80 km/h.

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” (POIiŚ 5.2-10) PKP PLK ma kupić także pojazd do kontroli obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów. "Dzięki zastosowaniu wysięgnika z koszem możliwe będą przeglądy trudno dostępnych miejsc. Pojazd będzie jeździł po torach i drogach, co umożliwi sprawny dojazd do wszystkich miejsc. Obecnie trwa procedura przetargowa" - czytamy w informacji prasowej.

Jak dodano, na etapie przetargu jest także zakup dwóch podbijarek torów, podbijarki rozjazdów oraz profilarki tłucznia. Wszystkie zakupy planowane są do końca 2021 r.

