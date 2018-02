Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii zostały wydłużone do 9 IV



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat ogłosił zmianę dotyczącą terminu zakończenia wezwania na akcje Netii, przesuwając termin na 9 kwietnia, poinformowała spółka. Pierwotnie zapisy miały zakończyć się 5 marca.

"[...] Wzywający niniejszym oświadcza, iż do dnia 22 lutego 2018 r. nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 treści wezwania, tj. wzywający nie uzyskał bezwarunkowej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółką" - czytamy w komunikacie.

"Mając na względzie powyższe, wzywający działając na podstawie §7 ust. 2 pkt. 3) oraz §7 ust. 5 Rozporządzenia, postanowił przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu do dnia 9 kwietnia 2018 r. włącznie" - czytamy także.

Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie ograniczonej liczby akcji Netia w wezwaniu, nabywającymi akcje Netii w ramach wezwania są Cyfrowy Polsat oraz podmiot powiązany - Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, podano wtedy.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)