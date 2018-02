To, czy odnosimy sukcesy w sferze zawodowej, zależy nie tylko od naszej wiedzy. Liczą się również umiejętności w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji, a także budowania wizerunku. Jeśli chcemy korzystnie się zaprezentować, przywiązujmy wagę do kwestii, takich jak:

1. Gesty

Swoboda i otwartość, a także powściągliwość – gestykulując, starajmy się zachowywać w odpowiedni sposób. Wystrzegajmy się nadmiernej ekspresji, ponieważ może ona świadczyć np. o tym, że nie panujemy nad emocjami lub brakuje nam ogłady. Szanujmy także przestrzeń osobistą rozmówcy. Unikajmy poklepywania po plecach oraz innych poufałych gestów w początkach znajomości.

2. Otwarta postawa ciała

Podczas rozmowy starajmy się unikać krzyżowania rąk i dłoni, ponieważ takie gesty mogą świadczyć o tym, że jesteśmy zdenerwowani, agresywni lub nieufni. Nie poruszajmy nerwowo przedmiotami, które trzymamy w dłoniach, nie ściskajmy nerwowo szklanki itd. Zachowujmy się swobodnie. Przed rozmową warto wypocząć i się wyciszyć. Dzięki temu zaprezentujemy się lepiej.

3. Wyraz twarzy

Ponura lub drwiąca mina nie pomoże nam w wywarciu korzystnego wrażenia. Nasza twarz powinna wyrażać życzliwość, zainteresowanie i entuzjazm. Ważne, byśmy potrafili panować nad mimiką, jeśli chcemy dobrze się zaprezentować. Ta kompetencja pomaga w nawiązywaniu wartościowych relacji w życiu zawodowym.

4. Kontakt wzrokowy

Pracownik, który chce wywrzeć korzystne pierwsze wrażenie, nie powinien unikać spojrzenia rozmówcy. Skoncentrujmy wzrok na twarzy rekrutera, ponieważ w ten sposób pokazujemy, że jesteśmy zainteresowani tym, co stara się nam przekazać. Nie bądźmy jednak natarczywi. Aby czuć się komfortowo w relacjach należy pracować nad poczuciem własnej wartości.

5. Odpowiedni ubiór

Schludny strój dopasowany do dress code’u obowiązującego w danym miejscu pracy – to jeden z wymogów, które należy spełnić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przywiązujmy wagę do stroju, ponieważ to jak jesteśmy ubrani wiele o nas mówi.

6. Kultura osobista

Powitanie, pożegnanie, słownictwo, zachowanie, umiejętność wysłuchania wypowiedzi rozmówcy bez przerywania – to absolutne minimum, jeśli chodzi o zachowanie podczas rozmowy rekrutacyjnej. Należy pamiętać również o poprawności językowej, wyłączeniu telefonu komórkowego, pozbyciu się gumy do żucia itd. W przeciwnym razie możemy szybko utracić szansę na uczestnictwo w kolejnym etapie rekrutacji.

7. Przygotowanie

Przeglądając oferty pracy, zapoznawajmy się dokładnie z ich treścią. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć CV stanowiące odpowiedź na oczekiwania pracodawcy. Zyskamy także cenne źródło informacji, które pomogą nam przygotować się do rozmowy. Rekruter może oczekiwać od nas np. wskazania zakresu obowiązków wykonywanych na poprzednim stanowisku.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl