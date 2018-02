Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują 26 III o przejściu na GPW z NewConnect



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują na nadzwyczajnym walnym, zwołanym na 26 marca, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze będą głosować także za nabyciem do 2 083 892 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł.

"Walne zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji spółki serii B, C D, E, F, G oraz H" - czytamy w projekcie.

Ponadto, akcjonariusze będą głosować upoważnienie zarządu do nabycia maksymalnie 2 083 892 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł. Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 12 zł, ani niższa niż 0,1 zł. Upoważnienie obejmuje okres od dnia 9 kwietnia 2018 roku do dnia 9 kwietnia 2019 roku, czytamy także w projektach.

Walne zgromadzenie postanowi też o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację odkupu akcji własnych. Utworzenie nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 2,1 mln zł z tej części kapitału zapasowego, która może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

Spółka Śląskie Kamienice prowadzi działalność w sektorze sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Posiada budynki w całej Polsce, głównie w centrach miast Górnego Śląska. Strategia spółki zakłada zakup kolejnych kamienic, przeprowadzenie ich remontu, a następnie sprzedaż wydzielonych mieszkań. Śląskie Kamienice zadebiutowały na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)