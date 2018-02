Jak poinformował PAP prezydent Krosna Piotr Przytocki, dzięki nowym pojazdom pasażerowie będą mogli bardziej komfortowo podróżować. "To również pierwszy krok do ograniczenia niskiej emisji powodowanej przez transport publiczny” – dodał.

Wszystkie autobusy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin EURO 6. Wyposażone będą również w szereg udogodnień dla pasażerów, takich jak klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz bezprzewodowy Internet.

Przytocki zaznaczył, że pierwsze autobusy trafią do Krosna do końca sierpnia br., a ostatnia dostawa planowana jest na początek października br.

W przetargu na dostawę trzech różnego typu niskoemisyjnych autobusów miejskich wpłynęły trzy oferty.

11 autobusów z napędem hybrydowym (spalinowo–elektrycznym) o długości ponad 10,5 m dostarczy firma Volvo. Kolejne 8 sztuk niskopodłogowych autobusów o napędzie spalinowym dostarczy Autosan. Natomiast 2 autobusy klasy mini o długości 7,6 m i napędzie spalinowym dostarczy firma MMI.

Jak poinformowała PAP dyrektor Volvo Buses na Polskę i kraje bałtyckie Małgorzata Durda, do Krosna dostarczone będą autobusy Volvo 7900 Hybrid.

„Pojazdy te doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Podczas postoju np. na przystankach czy światłach, a także przy małych prędkościach, z którymi najczęściej mamy do czynienia w ruchu miejskim, autobus korzysta wyłącznie z silnika elektrycznego. Dzięki temu zużywa mniej paliwa, emituje mniej zanieczyszczeń, jest cichy, a co za tym idzie – dużo bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne autobusy napędzane silnikami diesla” – zaznaczyła.

Autobusy hybrydowe są zasilane energią elektryczną podczas ruszania i postoju. Po osiągnięciu prędkości 15-20 km/h przełączają się na zasilanie niedużym silnikiem diesla. Baterie zasilające napęd elektryczny ładują się podczas hamowania i z nadwyżki mocy silnika, a autobus nie wymaga dodatkowej infrastruktury do ładowania. Pojazdy tego typu zużywają od 30 do 40 proc. mniej paliwa i emitują od 40 do 50 proc. mniej spalin w porównaniu z analogicznymi autobusami z napędem diesla.

Zakup autobusów dla krośnieńskiej komunikacji jest częścią dużego projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” o wartości ponad 38 mln zł, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Jest on realizowany przez samorząd Krosna w partnerstwie z gminami Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka.

Oprócz zakupu autobusów w ramach projektu wybudowane zostaną również zatoki autobusowe oraz wiaty przystankowe. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Bożena Dymkowska