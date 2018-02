GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 16% r: r w 2017



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 3 pkt proc. r/r do 16% na koniec 2017 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 76% obrotów (wzrost o 3 pkt proc. r/r), podała giełda.

"Największy udział w obrotach na głównym rynku akcji GPW w 2017 r., tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 53% obrotów akcjami, tyle samo co w całym 2016 r. W II półroczu 2017 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55% obrotów - o 3 pkt proc. więcej niż w pierwszej połowie 2017 r. " - czytamy w komunikacie.

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 31%, o 3 pkt proc. mniej niż w całym ubiegłym roku. Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2017 r., wygenerowali 14%. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. dało 1 pkt proc. wzrostu w udziale tej grupy w obrotach na głównym rynku akcji GPW, podano także.

"W II półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 37%). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28%), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14%)" - czytamy także.

Na rynku NewConnect inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8% obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 16% obrotów - o 3 pkt proc. mniej niż w całym ubiegłym roku. W II półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 56% obrotów akcjami (wzrost z 31% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Aktywnymi inwestorami na NewConnect byli też animatorzy (którzy zwiększyli swój udział o 5 pkt proc. r/r do 15%) oraz firmy (10% obrotów)

W 2017 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 51% a opcjami – 46% w całym 2017 r.

"Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 pkt proc. na kontraktach i aż o 13 pkt proc. na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zmniejszyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 6 i 8 pkt proc., osiągając 30% i 25% łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2017 r. animatorzy odpowiadali za 56% obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i aż 91% obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych" - podsumowana w materiale.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)