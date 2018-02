"Chciałbym pogratulować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi jego decyzji o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych do naszej stolicy na 70. Dzień Niepodległości Izraela. Nie ma większego prezentu niż to! To najbardziej sprawiedliwy i słuszny krok. Dziękuję przyjacielu!" - napisał na Twitterze Kac.

O majowej dacie przeniesienia ambasady USA w Izraelu poinformował również Reuters, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Terminu tego nie potwierdził Biały Dom - zaznacza "The Jerusalem Post".

Przemawiając 22 stycznia w Knesecie, wiceprezydent USA Mike Pence zapowiedział otwarcie amerykańskiej ambasady w Jerozolimie do końca 2019 roku.

6 grudnia prezydent Trump ogłosił decyzję o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Decyzja amerykańskiego przywódcy, którą z radością powitały izraelskie władze, wywołała protesty muzułmanów na całym świecie.Izrael uważa Jerozolimę za swą odwieczną i niepodzielną stolicę. Z kolei Palestyńczycy chcą, by we wschodniej części miasta powstała stolica ich niepodległego państwa.

Niepodległość Izraela została proklamowana 14 maja 1948 roku.

