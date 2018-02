Monnari Trade ma wyłączność na negocjacje ws. przejęcia Simple CP od Gino Rossi



Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Gino Rossi udzielił Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) do 30 marca br., poinformowała spółka.

"Zarząd Gino Rossi podjął decyzję o udzieleniu Monnari Trade zgody na wyłączność w negocjacjach, pod warunkiem utrzymania przez Monnari wartości wyceny za akcje i udziały będące przedmiotem negocjacji na poziomie nie niższym niż 46 mln zł oraz dokonania zgłoszenia przez Monnari zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK polegającej na przejęciu kontroli, nie później niż do dnia 30 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Monnari Trade poinformowało 20 lutego, że złożyło spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 244,3 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)