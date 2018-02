W piątek WIG 20 spadł o 0,19 proc. do 2.406,11 pkt. mWIG 40 poszedł w górę o 0,09 proc. do 4.792,61 pkt., sWIG 80 zwyżkował o 0,05 proc. do 14.705,88 pkt. WIG stracił 0,08 proc. do 62.665,06 pkt.

WIG 20 zakończył piątkową sesję o 0,85 pkt., czyli 0,04 proc., niżej niż indeks wynosił na koniec ubiegłego tygodnia. mWIG 40 w ciągu pięciu sesji spadł o 0,76 proc., sWIG 80 o 0,34 proc., a WIG o 0,24 proc.

Obroty w piątek wyniosły 594 mln zł, w tym 451 mln zł na spółkach z WIG 20. Liderem pod tym względem był Orlen (84 mln zł).

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł kurs CCC (o 3,6 proc.), a zniżkom przewodził Eurocash (o 3,7 proc. do 23,55 zł).

Analitycy UBS wznowili rekomendację dla Eurocashu od zalecenia "sprzedaj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 23 zł z 34,5 zł wcześniej.

UBS podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie" ze "sprzedaj". Kurs spółki spadł o 0,2 proc.

JSW spadła o 2,7 proc. Spółka podała, że jej produkcja węgla w IV kwartale 2017 r. wyniosła 3,47 mln ton wobec 4,15 mln ton rok wcześniej i 3,54 mln ton w III kwartale. Produkcja węgla koksowego spadła do 2,57 mln ton z 3,01 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego spadła do 0,90 mln ton z 1,14 mln ton przed rokiem.

Na szerokim rynku o blisko 40 proc. wzrósł Bumech. Spółka poinformowała w czwartek tuż przed zamknięciem sesji o podpisaniu aneksu do umowy na wydobycie boksytów w Czarnogórze, na mocy którego m.in. podniesiono cenę za wydobycie tony rudy o 1 euro. W kwietniu 2016 r. Bumech podpisał 29-letnią umowę, której wartość szacowano na 1,1 mld zł.

Livechat zniżkował o 2,7 proc. Spółka miała w III kwartale roku obrotowego 2017/18 12,4 mln zł zysku netto, wobec konsensusu 13 mln zł. Wynik był o 3 proc. wyższy rdr.

Stalexport wzrósł o 1,2 proc. do 4,35 zł. Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok łącznie 71,7 mln zł, czyli 0,29 zł na akcję, co po kursie zamknięcia oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,7 proc.

Przy relatywnie wysokich obrotach mocnymi wzrostami wyróżnił się Esotiq (o 7,1 proc.) i Playway (o 4,1 proc.). Po drugiej stronie rynku zwracał uwagę spadek Bogdanki (o 5,8 proc.) oraz Ursusa (o 4,3 proc.).