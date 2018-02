Włochy: 115 osób zmarło z powodu powikłań po grypie

Źródło: PAP

115 osób zmarło we Włoszech od początku tegorocznego sezonu grypowego; zanotowano ponad 7,1 miliona zachorowań - to dane z biuletynu medycznego redagowanego na podstawie monitoringu przebiegu zachorowań. Według ekspertów to najcięższa grypa od 15 lat.