Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1.39 proc., do 25.309,99 pkt.

S&P 500 zyskał 1,60 proc. i wyniósł 2.747,30 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował o 1,77 proc. do 7.337,39 pkt.

"Gospodarka rozwija się zbyt mocno, to potęguje obawy o wzrost stóp procentowych. Ale to i tak lepiej niż gdybyśmy byli u progu spowalniającej gospodarki. Oczekiwania co do wyników spółek także rosną po raz pierwszy od siedmiu lat. To bardzo pozytywne" - uważa Nick Raich, prezes The Earnings Scout.

Największym beneficjentem piątkowych zwyżek w USA był sektor paliwowy.

General Mills uzgodnił warunki kupna producenta żywności dla zwierząt Blue Buffalo za około 8 mld USD w gotówce. Akcje Blue Buffalo wzrosły ponad 16 proc.

Hewlett packard Enterprise zyskał prawie 10 proc. po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych.

Po ostatniej wyprzedaży na giełdach inwestorzy rzucili się do kupna europejskich akcji. W tygodniu zakończonym 21 lutego amerykańskie fundusze akcji zanotowały 2,4 mld USD odpływów, a europejskie 3 mld USD napływów - wynika z danych EPFR Global, przytaczanych w raporcie Bank of America Merill Lynch. Od początku roku z rynku akcji USA "uciekło" 22 mld USD, a w tym samym czasie do Europy napłynęło 15 mld USD.

W centrum uwagi rynków pozostają obawy o rosnącą presję inflacyjną. Większość analityków wskazuje, iż wzrost rentowności 10-letnich obligacji USA do 3,0 proc. jest tylko kwestią czasu.

Dochodowość 10-latek USA spada o 4 pb. do 2,88 proc., czyli w okolice poziomów z początku tygodnia. W środę rentowność tych papierów wyznaczyła nowe 4-letnie szczyty 2,9537 proc.

Analitycy Bank of America Merill Lynch podwyższyli w piątek prognozę rentowności 10-letch UST na koniec roku do 3,25 proc.

"Spodziewamy się wyższych stóp procentowych jako wypadkowej poniższych czynników: 1) deficyt budżetowe USA wzrośnie co najmniej o 120 mld USD w roku fiskalnym 2018 i o 250 mld USD w 2019 r., 2) perspektywy dla wzrostu gospodarczego poprawią się, co skutkować będzie wyższymi neutralnymi stopami procentowymi, 3) popyt zewnętrzny osłabi się, 4) inflacja wzrośnie, w szczególności jako rezultat ostatniej słabości dolara" - napisano w raporcie.

Umocnienie długu USA nie przeszkadza dolarowi w niewielkiej aprecjacji. Indeks dolarowy DXY rośnie o 0,15 proc., a EUR/USD spada o 0,2 proc. do ok. 1,23.

Jan Hatzius, główny ekonomista Goldman Sachs, powiedział w czwartek, że największym zagrożeniem dla gospodarki USA jest ryzyko jej przegrzania. Jego zdaniem, Fed powinien temu przeciwdziałać i przyspieszyć tempo podwyżek stóp procentowych.

Wśród inwestorów na peryferiach strefy euro rośnie niepewność co do wyniku wyborów parlamentarnych we Włoszech, które odbędą się w przyszłą niedzielę, 4 marca. Spread między 10-letnimi benchmarkami Niemiec i Włoch rośnie do 142 pb. i jest najwyższy od połowy stycznia.

"Z punktu widzenia rynków finansowych rząd kierowany przez obecnego premiera Gentiloniego prawdopodobnie będzie najlepszym rozwiązaniem. Z uwagi na brak doświadczenia (politycznego - PAP), rząd z udziałem Ruchu Pięciu Gwiazd mógłby w krótkim terminie zachwiać mocniej rynkami finansowymi. Centroprawicowy gabinet również nie powinien oczekiwać ciepłego przyjęcia przez rynki, z uwagi na czynnik niepewności w postaci Silvio Berlusconiego" - ocenili w piątkowym raporcie analitycy Erste.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,28 proc., DAX zyskał 0,18 proc., FTSE 100 spadł o 0,11 proc., a CAC 40 zwyżkował 0,15 proc.

ZAGADKOWE WAHANIA FUNTA, RZĄD UK (BYĆ MOŻE) MA STANOWISKO WS. BREXITU

W okolicach południa zagadkowy spadek, który nie został wywołany danymi lub innymi informacjami, zanotował funt. Kurs GBP/USD zanurkował w ciągu minuty o 0,5 proc. do niemal 1,39. Kwotowanie pary wzrosło później do 1,40.

Traderzy wskazują, że możliwą przyczyną wahań była niska płynność.

Tymczasem, ministrowie w rządzie Wielkiej Brytanii doszli do ogólnego porozumienia w sprawie preferowanego wyniku negocjacji o przyszłych relacjach kraju z Unią Europejską po Brexicie.

Szczegóły stanowiska mają zostać przedstawione 2 marca, w formie trzeciego tematycznego przemówienia premier Theresy May.

Ze spekulacji prasowych wynika jednak, że rząd opowie się za stopniowym odchodzeniem od unijnych zasad i jednoczesnym pozostawieniem sektorów, w których zachowana zostanie pełna zbieżność regulacyjna.

Brytyjskie media opisały propozycję premier May jako "koncepcję trzech koszyków" i "zarządzanego odejścia" od prawa UE. Zgodnie z nią brytyjska gospodarka zostałaby podzielona na trzy grupy sektorów i branż: te, które w pełni będą przestrzegały prawa unijnego; te, które przyjmą własne, ale podobne regulacje; te, które w pełni zrezygnują z dotychczasowych zapisów.

INFLACJA W STREFIE EURO I PKB NIEMIEC BEZ ZMIAN W II WYLICZENIU

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w styczniu w ujęciu rdr - podano w końcowych danych, zgodnych z I wyliczeniem. W XII ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,4 proc. rdr. CPI bazowy rdr wzrósł w I o 1,0 proc., po wzroście w XII o 0,9 proc.

Inwestorzy poznali też II wyliczenie niemieckiego PKB za IV kwartał 2017 r. Wskaźnik wzrósł o 0,6 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych. Wstępnie też spodziewano się wzrostu PKB kdk o 0,6 proc., po wzroście w III kw. o 0,7 proc. W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł z kolei w IV kwartale o 2,9 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,9 proc., po wzroście w III kw. o 2,7 proc.

ROPA MOZOLNIE WYDOBYWA SIĘ Z DOŁKA

Notowania ropy naftowej zmierzają do zakończenia drugiego z rzędu tygodnia na plusie. Od lokalnego dołka z 14. lutego WTI odrobiła już ok. 8 proc., a Brent ok. 7 proc.

W piątek amerykański benchmark handlowany jest bez większych zmian przy 62,9 USD, a europejski przy 66,6 USD.

Rynek zaskoczył w czwartek tygodniowy spadek zapasów ropy - o 1,62 mln baryłek do 420,48 mln baryłek. To najmocniejszy spadek stanów magazynowych w USA od 5 tygodni. Oczekiwano wzrostu o 2,9 mln b.

Spadła produkcja ropy - po raz pierwszy od początków stycznia - do 10,3 mln baryłek dziennie - podał DoE. Wzrósł za to eksport amerykańskiej ropy - do 2 mln baryłek dziennie - czyli na 4-miesięczne maksimum. (PAP Biznes)