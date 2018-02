Już nie Aleksander Wielki. Macedonia zmienia nazwę lotniska, by załagodzić spór z Grecją

Źródło: PAP

Macedonia zmienia w sobotę nazwę lotniska Aleksandra Wielkiego i napis u wejścia do portu lotniczego, by załagodzić spór z Grecją; teraz będzie to Międzynarodowe Lotnisko Skopje. Ateny i Macedonia próbują rozwiązać spór o nazwę kraju i spuściznę historyczną.