Wniosek o zarejestrowanie partii Regionalna. Mniejszość z Większością (R.MW), wraz z tysiącem podpisów złożono do sądu w Warszawie w połowie ubiegłego roku. Jak przyznaje Roman Kolek, który reprezentuje w zarządzie województwa opolskiego mniejszość niemiecką, powodem rejestracji partii była obawa, że w nadchodzących wyborach samorządowych będą mogły brać udział jedynie kandydaci z list partyjnych. Do tej pory opolscy Niemcy wystawiali kandydatów we wszystkich wyborach z list Komitetu Wyborczego Wyborców Mniejszość Niemiecka.

Według założeń statutowych, nowa partia ma reprezentować wartości związane z chrześcijańską demokracją i skupiać się na problematyce regionalnej. Według zapewnień Kolka, partia będzie otwarta na wszystkich mieszkańców województwa, nastawiona na dialog i jej celem nie będzie konkurowanie z dużymi partiami o zasięgu ogólnopolskim. W ciągu dwóch tygodni ma powstać strona internetowa partii, na której przedstawiony będzie program oraz osoby z nią związane. Pierwszy kongres R.MW ma zostać zorganizowany do jesieni tego roku.

Chociaż opolscy Niemcy mają już swoją partię, to według Kolka w nadchodzących wyborach najprawdopodobniej jej kandydaci wystartują, tak jak do tej pory, z list KWW MN.