O wycofaniu się Stevens poinformował na Twitterze sam europoseł Krasnodębski.

W wtorek Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy będą decydować kto otrzyma nominację grupy do stanowiska wiceprzewodniczącego PE w związku z tym, że w styczniu został odwołany europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Liderzy największych grup politycznych jeszcze przed głosowaniem w sprawie odwołania Czarneckiego zadeklarowali poparcie dla kandydata, którego wystawi grupa EKR.

W pierwszej połowie stycznia przewodniczący czterech frakcji w PE (chadeków, socjalistów, liberałów i Zielonych) napisali list do szefa PE Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego w związku w tym, że porównał on eurodeputowaną PO Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja na jej wystąpienie w krytycznym wobec działań polskich władz reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte. (PAP)