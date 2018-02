Novaturas planuje kontynuować wzrost organiczny w państwach bałtyckich



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Novaturas planuje dalej rozwijać się organicznie i koncentrować działalność na rynkach państw bałtyckich, poinformowali członkowie zarządu spółki.

"Planujemy dalej działać w modelu asset light, nie widzimy korzyści z nabywania aktywów trwałych. Jeśli chodzi o przejęcia innych operatorów to nie rozważamy takich działań" - powiedział dyrektor finansowy Tomas Staskunas podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w dalszej przyszłości spółka może wziąć pod uwagę akwizycje, ale na dziś planuje kontynuować dotychczasową strategię wzrostu organicznego.

"Widzimy jeszcze dużo przestrzeni rynkowej w państwach bałtyckich. Nie myślimy o wejściu do Polski" - powiedział prezes Linas Aldonis.

Dodał, że o ile rynek białoruski jest dla spółki perspektywiczny, to obecnie nie ma planów uruchomienia działalności na terytorium tego kraju.

"Widzimy możliwości związane z korzystaniem przez Białorusinów z opcji podróżowania przez Wilno, które znajduje się blisko granicy z Białorusią. Myślę, że znaleźliśmy skuteczny sposób sprzedawania naszych pakietów Białorusinom. Nie planujemy jednak uruchomienia lotów z Mińska" - wskazał prezes.

Spółka deklaruje też, że nie ma obecnie planów nowej emisji akcji.

"Dotychczasowi akcjonariusze mają roczny locku-up. Nie ma dzisiaj planów nowej emisji akcji" - powiedział przedstawiciel DM PKO BP Jan Rekowski.

Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21 marca.

Łączna wartość oferty publicznej Novaturas, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, ustalonej na poziomie 13,5 euro (56,11 zł) może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

(ISBnews)