Vestor DM podniósł rekomendację dla BZ WBK do 'kupuj', wycenę obniżył do 436 zł



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla Banku Zachodniego WBK do "kupuj" z "akumuluj", a cenę docelową akcji obniżyli do 436 zł z 442 zł, wynika z raportu datowanego na 21 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 386 zł za akcję. W poniedziałek około godziny 11:30 kurs wynosił 382,4 zł.

"Wyniki za IV kw. 2017 r. oraz guidance zarządu skłoniły nas do nieznacznego obniżenia naszych prognoz zysku netto w 2018/19E (o 3%) oraz podwyższenia oczekiwań dot. wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. do 30%. W naszym przekonaniu BZ WBK pozostaje jednym z najbardziej rentownych banków w Polsce (2018/19E ROE 11/11,3% vs. 9,6/10,5% mediana sektora) z najlepszym profilem NIM-CoR. Bank bierze również udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce, co powinno wspierać jego wyniki w długim terminie. W tym świetle wycenę BZ WBK na poziomie 15,6x 2018 PE oraz 1,6x P/BV, z odpowiednio 3% oraz 12% premią do sektora uważamy za atrakcyjną. Czynnikiem ryzyka pozostaje ustawa dot. walutowych kredytów hipotecznych, jednak potencjalne koszty dla BZ WBK z tego tytułu są niższe niż w przypadku pozostałych banków z ekspozycją na hipoteki walutowe" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)